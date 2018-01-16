Нацбанк оприлюднив результати розслідування агенства Kroll щодо Приватбанку

В результатах розслідування встановлено, що через банк проводились шахрайські дії, що призвело до збитків в обсязі 5,5 млрд доларів

НБУ в офіційному повідомленні заявив, що результати forensic audit Приватбанку, який провело агентство Kroll, «підтвердили, що до націоналізації ПАТ "Приватбанк" було об`єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум у 5.5 млрд. дол.» (цитата). передає FINbalance.

Нижче – пряма мова із заяви НБУ:

"Результати незалежного розслідування компанії Kroll підтвердили, що ПАТ "Приватбанк" було об`єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше в розмірі 5.5 млрд. дол. США. Про це йдеться в результатах розслідування, представлених Національному банку України.

Ключові висновки розслідування:

1. Виведення коштів. Існують чіткі ознаки того, що кредитні кошти були використані для придбання активів та фінансування бізнесу в Україні та за кордоном на користь екс-акціонерів та груп афілійованих з ними осіб.

2. Приховування джерел походження коштів. Механізми, які використовувалися для маскування джерел та реального призначення кредитів, мають характерні риси скоординованої схеми відмивання грошових коштів. Обсяг операцій та швидкість їх проведення (упродовж кількох хвилин між операціями), відсутність обґрунтованого економічного зв`язку між особою, що погашає кредит, та початковим позичальником, а також широке використання офшорних компаній спеціального призначення (SPV), свідчать про спроби приховати справжнє призначення коштів від регуляторів та інших стейкхолдерів.

3. Банк у банку. Центральним елементом організованої махінації з кредитним портфелем та виведенням коштів була тіньова банківська структура всередині ПАТ "Приватбанк". Ця секретна структура забезпечувала проведення платежів та сприяла руху коштів за сотнями кредитних договорів на мільярди доларів США в інтересах осіб, пов`язаних з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб. До цієї тіньової банківської структури були залучені сотні працівників ПАТ "Приватбанк".

4. Структура та управління кредитами. Тіньова банківська структура управляла корпоративним кредитним портфелем пов`язаних осіб. Під її контролем надавалися нові кредити, які зазвичай використовувались для погашення основної суми та відсотків за існуючими кредитами пов`язаних осіб (циклічне перекредитування). Вона забезпечувала здійснення транзакцій з метою приховати джерело та справжнє призначення кредитних коштів, створюючи видимість звичайного клієнтоорієнтованого банку. Банк залучав кошти українських та закордонних вкладників для підтримки схеми циклічного перекредитування.

Для того, щоб якомога довше приховувати значний ризик, який виник при кредитуванні пов`язаних осіб, ПАТ "Приватбанк" неодноразово надавало неправдиву інформацію щодо свого фінансового стану, що могло бути досягнуто через систематичну фальсифікацію фінансової звітності колишнім менеджментом банку.

5. Баланс. До націоналізації у грудні 2016 року понад 95% корпоративного кредитного портфеля було надано сторонам, пов`язаним з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб. Наприкінці 2016 року 75% кредитного портфеля було консолідовано у кредити 36 позичальникам, пов`язаним з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб. Більшість із них не погашаються та є простроченими, що призвело до збитків банку щонайменше в 5.5 млрд. дол. США.

Результати розслідування Kroll підтвердили попередні висновки Національного банку. Національний банк висловлює свою готовність ознайомити правоохоронні органи з результатами розслідування".

Презентація НБУ - тут.

Після оприлюднення Нацбанком цієї заяви відбувся брифінг за участі заступника глави НБУ Катерини Рожкової, голови компанії Kroll Тома Хелсбі, директора компанії AlixPartners Альфредо Белло, керуючого партнера компанії «Астерс» Олексія Дідковського.

«Розслідування, проведене компанією Kroll, встановило, що банк був об’єктом шахрайських дій. Це було проведено в особливо великих масштабах, воно було добре організовано та скоординовано колишніми акціонерами банку та групами афілійованих осіб протягом періоду, який перевищував 10 років. Це призвело до завдання банку збитків в обсязі 5,5 млрд дол США», — зазначив А. Белло.

«Зараз Національний банк проводить низку зустрічей, метою яких є ознайомлення основних стейкхолдерів з результатами forensic audit. Так, на сьогоднішній день результати аудиту представлені генеральному прокурору України, міжнародним партнерам та організаціям, послам, іншим колегам з державних структур, аналітичним та експертним колам.

Ми впевнені, що результати аудиту допоможуть довести до кінця кейс Приватбанку як перший в нашій країні кейс такого масштабного фінансового розслідування для відновлення справедливості для українців, а також повернення втрачених державою коштів.

Більше того, ми сьогодні отримали запевнення від генерального прокурора про те, що результати forensic audit взяті Генпрокуратурою в роботу для проведення кримінального провадження», — додала К. Рожкова.