Виключені Кабміном поправки не вплинуть на реформи ДФС — Продан

Як пояснює в.о. голови ДФС, ці поправки не були ключовими для реформи Державної фіскальної служби

Кабінет міністрів України скасував дві постанови, які передбачали створення однієї юридичної особи безпосередньо по вертикалі у митному та податковому напрямку. Скасування цих документів жодним чином не вплине на реформу Державної фіскальної служби. Про це повідомив журналістам після брифінгу в.о. голови ДФС Мирослав Продан, передає УНН.

“Кабмін скасував дві постанови, які передбачали створення однієї юридичної особи безпосередньо по вертикалі у митному та податковому напрямку. Скасування цих документів жодним чином не вплине на реформу ДФС”, — зазначив він.

За словами Продана, створення однієї юридичної особи — це не самоціль реформи. Сьогодні ДФС продовжує створювати належні умови для бізнесу, формуючи при цьому саме сервісну складову.

“Ми сьогодні вже завершили всі підготовчі роботи із вдосконалення електронного кабінету платника податків, ми створюємо додаткові сервіси, які дають можливість, фактично в режимі он-лайн, нашим платникам податків, суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, якщо мова йде про митний напрямок, створювати належні умови для проведення всіх митних процедур, здачі податкової звітності, отримання всіх адміністративно консультативних та інших послуг, які передбачені ДФС. Тому у скасуванні цих постанов я не бачу жодних проблем”, — наголосив в.о. голови ДФС.

Крім того, як зауважив Продан, реалізація передбачених скасованими постановами процесів тягнула за собою величезну кількість змін у законодавстві. Тому скасування цих документів жодним чином не впливає на зупинку всіх тих процесів зі створення комфортних та сприятливих умов для бізнес-клімату у державі, та не є кроком по зупиненню реформування ДФС.