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Точка зору бізнесу

Вторник, 16 января 2018 16:55

ФДМУ підготує до продажу 20 великих підприємств

ФДМУ підготує до продажу 20 великих підприємств

Фонд держмайна планує продати пакети акцій 20 підприємств за принципом аукціону

Фонд державного майна розпочав підготовку до проведення конкурсів з продажу ОПЗ, Сумихімпрому, Оснастки, 5 обленерго та інших великих підприємств, інформує Економічна правда.

 Про це повідомив керівник Фонду державного майна Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook.

Трубаров повідомив, що ФДМУ розпочав підготовку до проведення конкурсів з продажу пакетів акцій за принципом аукціону 20 підприємств.

 "Заходи з підготовки конкурсів включають кілька етапів, серед яких найважливіший – розробка умов конкурсів та затвердження їх Урядом. Фонд зацікавлений у прозорій, відкритій та ефективній приватизації українських підприємств",- зазначив Віталій Трубаров.

 Керівник Фонду держмайна також висловив надію на прийняття нового закону про приватизацію, який депутати мають розглянути в середу, 17 січня.

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