ФДМУ підготує до продажу 20 великих підприємств

Фонд державного майна розпочав підготовку до проведення конкурсів з продажу ОПЗ, Сумихімпрому, Оснастки, 5 обленерго та інших великих підприємств, інформує Економічна правда.

Про це повідомив керівник Фонду державного майна Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook.

Трубаров повідомив, що ФДМУ розпочав підготовку до проведення конкурсів з продажу пакетів акцій за принципом аукціону 20 підприємств.

"Заходи з підготовки конкурсів включають кілька етапів, серед яких найважливіший – розробка умов конкурсів та затвердження їх Урядом. Фонд зацікавлений у прозорій, відкритій та ефективній приватизації українських підприємств",- зазначив Віталій Трубаров.

Керівник Фонду держмайна також висловив надію на прийняття нового закону про приватизацію, який депутати мають розглянути в середу, 17 січня.