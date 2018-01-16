Україна планує укласти договір про ЗВТ з Албанією

Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла, що уряд зацікавлений в збільшенні економічного співробітництва з Албанією

Україна готова розглянути можливість створення зони вільної торгівлі з Албанією й зацікавлена в інтенсифікації економічного співробітництва з цією країною, повідомляє УНІАН.

Як передає прес-служба уряду, про це заявила віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Міжурядова комісія з питань торговельно-економічного співробітництва, робота над створенням якої триває, повинна стати хорошою основою для початку переговорів про створення зони вільної торгівлі між Україною та Албанією», - сказала вона.

Віце-прем'єр підкреслила, що Україна готова працювати над лібералізацією торгівлі в рамках двосторонньої міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.