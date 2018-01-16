НБУ провів опитування серед підприємців: Чого очікує бізнес

Бізнес зберігає оптимістичні очікування щодо макроекономічної ситуації, також очікує інфляцію на рівні 10,4%

Національний банк констатує, що бізнес очікує інфляцію на рівні 10,4% і курс гривні 29 UAH/USD в 2018 році, передають Фінанси.ua.

Про це свідчать результати чергового опитування керівників підприємств, проведеного Національним банком в 4-му кварталі 2017 року.

Бізнес продовжує зберігати оптимістичні очікування щодо макроекономічної ситуації в Україні в 2018 році.

Зокрема, зростання споживчих цін в цей період очікується на рівні 10,4% (в 3-му кварталі очікувалося 10%-ве зростання).

Одночасно керівники підприємств очікують прискорення зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні.

Як і в 3-му кварталі, 4 з 10 респондентів прогнозують, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців не перевищить 9% або взагалі знизиться.

Такі очікування бізнесу були зумовлені, перш за все, ситуацією на валютному ринку — 78% опитаних вважають це ключовим фактором.

Цей фактор для бізнесу зберіг свою важливість на тлі погіршення девальваційних очікувань.

Внаслідок посилення коливань обмінного курсу гривні в часі для голосування (листопад-грудень 2017 року) частка респондентів, які очікують ослаблення національної валюти в наступні 12 місяців, зросла до 88,5% (з 79,4% в 3-му кварталі).

Більшість респондентів (59,6%) прогнозує, що обмінний курс перевищить 29 UAH/USD, середнє значення обмінного курсу через 12 місяців — 29,30 UAH/USD (в 3-му кварталі — 28,46 UAH/USD).

Водночас у порівнянні з попередніми опитуваннями у визначенні інфляційних очікувань посилився вплив рівня доходів населення і соціальних витрат бюджету.

Сьомий квартал поспіль бізнес прогнозує активне зростання обсягів виробництва в цілому в Україні.

Найбільш оптимістично налаштовані представники компаній переробної промисловості, торгівлі, компаній сегменту електроенергії і водопостачання, а також сільського господарства.

Як наслідок, бізнес України продовжує очікувати високого рівня ділової активності — індекс ділових очікувань (ІДО) становить 115,2% (у 3-му кварталі — 117,4%).

Опитування проводилося з 3 листопада по 5 грудня 2017 року.

В опитуванні взяли участь 670 підприємств з 22 регіонів країни (без врахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької та Луганської областей), які представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, розмірами за кількістю працівників.