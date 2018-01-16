ФГВФО у 2017 році повернув вкладникам збанкрутілих банків 7 мільярдів гривень

Фонд виплатив вкладникам банків-банкрутів приблизно в два рази менше, ніж в 2016 році

Як повідомляє УНАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2017 році виплатив вкладникам неплатоспроможних банків в своєму управлінні 7,058 мільярда гривень, що в 2 рази нижче показника за 2016 рік на рівні 14,936 мільярда гривень.

Як свідчать дані на сайті фонду, в 2017 році він отримав регулярні збори з банків-учасників на 3,315 мільярда гривень, що на 0,5% нижче показника за 2016 рік на рівні 3,332 мільярда гривень.

Також повідомляється, що станом на 1 січня 2018 року в реєстрі учасників фонду налічувалося 83 банку, що на 16 фінустанов менше, ніж роком раніше.