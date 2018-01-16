"Південмаш" планує випустити 20 серійних маршових двигунів за програмою ESA

Завод розширює участь в програмі ESA, та запланував поставки 20 блоків маршового двигуна до 2020 року

ДП "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" (ЮМЗ, Дніпро) розширює участь в програмах Європейського космічного агентства (ESA), до 2020 року ЮМЗ планує забезпечити поставку ще 20 серійних маршових двигунів для четвертої ступені європейської ракети-носія (РН ) легкого класу Vega, повідомила прес-служба підприємства, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням на сайті заводу, у 2017 році "Південмаш" завершив виконання укладеного в 2014 році контракту на виготовлення дев'яти блоків маршового двигуна (БМД) четвертого ступеня РН Vega на замовлення AVIO S.p.A. (Італія). "Загалом, разом з попередніми контрактами, відвантажено вже шістнадцять одиниць продукції", — уточнює прес-служба.

"У 2017 році укладено чергову угоду на виготовлення ще двадцяти БМД. Закупівлі матеріалів і ПКІ вже зроблені в 2017 році, і виробництво триватиме в 2018 році", — повідомляє прес-служба.

РН Vega розроблена ESA спільно з Італійським космічним агентством (ASI). Вона призначена для виведення на сонячно-синхронну орбіту на висоті 1200 км супутників масою до 1200 кг або на полярну орбіту висотою 700 км супутників масою 1500 кг.

Угода на розробку, кваліфікацію і поставку маршового двигуна четвертого ступеня для РН Vega між ГКБ "Південне", ДП "Південмаш" (обидва — Дніпро) і італійської Avio SpA була підписана в лютому 2004 року.

За даними розробника, новий рідинної двигун базується на основі ступені розведення міжконтинентального балістичного ракетоносія (МБР) РС-20 (SS-18 "Сатана").

У квітні 2012 року партнери уклали трирічну з правом пролонгації угоду з AvioSpA на поставку перших п'яти серійних двигунів. У 2014 році контракт був пролонгований до 2017 року, в липні 2017 року — до 2020 року, його деталі не озвучувалися.

Запуски РН Vega здійснюються з європейського космодрому Куру у Французькій Гвіані. Успішний пробний пуск РН Vega здійснений в лютому 2012 року, з травня 2013 року ЕSА початок комерційної експлуатації нової РН.

З 2013 року за програмою забезпечено 11 пусків, в рамках яких на орбіту виведено 26 супутників для 20 замовників по всьому світу.

У 2017 році за програмою Vega забезпечено три пуски: в березні на орбіту виведений супутник Sentinel-2B глобальної європейської системи дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) Copernicus; в серпні — італійський розвідувальний супутник OPTSAT-3000, а також франко-ізраїльський супутник Venμs європейської системи ДЗЗ Copernicus; в листопаді — марокканський супутник ДЗЗ Mohammed VI — A.

Уряд України і ESA підписали угоду про співпрацю в сфері використання космічного простору в мирних цілях в 2008 році. У початку 2014 року дію угоди було продовжено до 2019 року. До складу ESA входять 17 європейських країн.