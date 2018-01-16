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Точка зору бізнесу

Вторник, 16 января 2018 13:35

За 2017 рік ФГВФО отримав 14,35 млрд гривень

За 2017 рік ФГВФО отримав 14,35 млрд гривень

Також зазначається, що надходження від регулярного збору склали майже 3,32 млрд гривень

За даними Фонду гарантування, загальна сума коштів, що були акумульовані ним на 1 січня 2018 року, становила 14,35 млрд грн (на 01.01.2017 — 15,3 млрд грн), передає FINbalance.

Надходження до Фонду від регулярного збору за 2017 рік склали 3 315,21 млн грн.

Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, що були передані в управління Фонду після набуття чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), у рамках виплати гарантованого відшкодування на 1 січня 2018 року склала 87,9 млрд грн.

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