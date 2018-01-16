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Вторник, 16 января 2018 12:44

За минулий рік споживання антрациту скоротилось на 46%

За минулий рік споживання антрациту скоротилось на 46%

Україна зменшила споживання вугілля антрацитової групи за рахунок збільшення генерації атомних та гідроелектростанцій та переходом на вугілля марки "Г"

Україна в 2017 році, за попередніми даними, скоротила споживання антрациту на 46% (на 4,1 млн тонн) — до 4,8 млн тонн, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів з посиланням на віце-прем’єра Володимира Кістіона, передає Фінанси.ua.

“2,3 млн тонн вугілля марки “А” заощадили за рахунок збільшення генерації атомних станцій і гідроелектростанцій. 1,8 млн тонн антрациту заміщено вугіллям газової групи, який видобувається в Україні”, — цитує прес-служба В.Кістіона.

Як повідомлялося з посиланням на Міненерговугілля, ТЕС і ТЕЦ України в 2016 році збільшили споживання вугілля на 9,4% (на 2,701 млн т) в порівнянні з 2015 роком — до 31 млн 338,6 тис. тонн. В т.ч. споживання марок АШ+Т склало 12 млн 824,1 тис. тонн, Г+Д — 18 млн 514,6 тис. тонн.

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