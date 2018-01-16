ФГВФО планує достроково погасити заборгованості перед НБУ та Мінфіном

У фінплані Фонду на 2018 рік зазначено погашення боргу на суму в понад 15,3 млрд гривень

За інформацією сайту FINbalance, Фонд гарантування повідомив, що 12 січня достроково погасив борг перед НБУ на 800 млн грн, внаслідок чого він зменшився до 5,68 млрд грн. З серпня минулого року це вже четверте дострокове погашення кредитів НБУ на загальну суму 2,8 млрд грн.

«В найближчі тижні Фонд гарантування планує узгодити з Міністерством фінансів України пакет документів щодо порядку дострокового погашення своїх вексельних зобов’язань.

Фінансовим планом Фонду гарантування на 2018 рік передбачено погашення своїх зобов’язань у сумі понад 15,3 млрд грн, у тому числі 5,2 млрд грн — кредити НБУ, 10,1 млрд грн — кредити Мінфіну», — йдеться в повідомленні ФГВФО.

На 01 січня ФГВФО мав у своєму розпорядженні 14,35 млрд грн.

Залишок заборгованості Фонду гарантування за отриманими кредитами на 15 січня 2018 року складає 65,24 млрд грн, у тому числі:

— 5,68 млрд грн заборгованість за кредитами НБУ;

— 59,56 млрд грн заборгованість за векселями (перед Міністерством фінансів).