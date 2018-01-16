Експорт вершкового масла в ЄС збільшився майже в семеро

Україна посіла друге місце за обсягами постачання вершкового масла до Європейського Союзу, а першу сходинку зайняла Нова Зеландія. Про це на своїй сторінці у Facebook написала торговий представник України Наталія Микольська, повідомляє УНІАН.

"У січні – листопаді 2017 року в ЄС було ввезено 2,3 тис. тонн відповідної продукції, при цьому річні обсяги поставок у порівнянні з 2016 роком збільшено майже всемеро", — йдеться в повідомленні.

Микольська також зазначила, що схожі тенденції і на глобальному ринку.

"За даними наших колег зі США, у січні – жовтні 2017 року Україна – восьма у світі за обсягами експорту масла із загальним обсягом у 20,8 тис.тонн і річним зростанням у три рази", — написала вона.