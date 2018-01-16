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Точка зору бізнесу

Вторник, 16 января 2018 10:23

Світові марки нафти втрачають в ціні

Світові марки нафти втрачають в ціні

За підсумками сесії 15 січня ф'ючерси на Brent збільшилися до 70,26 доларів за барель, сьогодні ціни опустились до 70 доларів

Ціни на нафту марки WTI піднімаються під час торгів у вівторок, Brent помірно дешевшає після зростання напередодні, при цьому обидві марки близькі до максимальних позначок з грудня 2014 року, інформує Інтерфакс-Україна.

Березневий ф'ючерс на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:06 за київським часом опустився на 26 центів (0,37%) — до $ 70 за барель.

Ціна нафти WTI з поставкою в лютому на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу підвищилася на 22 центів (0,34%) — до $ 64,52 за барель.

За підсумками сесії 15 січня котирування ф'ючерсу на Brent збільшилося на $ 0,39 (0,56%), до $ 70,26 за барель. Торги WTI в понеділок не проводилися, оскільки в США відзначався День Мартіна Лютера Кінга.

Хедж-фонди за сім днів до 12 січня збільшили чисті довгі позиції (різницю між ставками на зростання і зниження цін) з нафти WTI до максимального рівня за всю історію підрахунку показника, тобто з 2006 року, свідчать дані Комісії з термінової ф'ючерсної торгівлі сировинними товарами (CFTC) США.

Ралі нафтових котирувань викликане зусиллями ОПЕК + зі скорочення видобутку. Тим часом, аналітики найбільших банків, включаючи Citigroup, Societe Generale і JPMorgan Chase, очікують, що прискорене ребалансування ринку може привести до того, що країни картелю і їх партнери відмовляться від обмежень видобутку вже в середині цього року, а не в грудні, як припускає домовленість між ними.

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