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Вторник, 16 января 2018 09:43

Порошенко розповів про пріоритетні реформи у 2018 році

Порошенко розповів про пріоритетні реформи у 2018 році

Україна потребує реформ, тому заплановано ряд важливих законів, що стосується приватизації, Нацбюро фінансової безпеки, валюти, податків на виведений капітал

У 2018 році заплановано прийняття низки законопроектів у фінансовій, судовій, інвестиційній сфері та ринку землі. Про це написав президент України Петро Порошенко на своїй Facebook-сторінці, повідомляє НВ-Бізнес.

"У наступному році ми повинні продовжити активне реформування країни. Зокрема, заплановано низку законопроектів у фінансовій, судовій, інвестиційній сфері та ринку землі. Не втратити темпи фундаментальних змін — завдання номер один для країни", — написав президент.

У цьому році в Україні повинні бути прийняті ряд важливих законів для реформування країни, а саме: про приватизацію державного майна; про Національне бюро фінансової безпеки; про податок на виведений капітал; про валюту; про поліпшення інвестиційної привабливості України. Крім того, у поточному році продовжиться судова реформа.

У 2017 році Верховна Рада прийняла пенсійну реформу, яка передбачає осучаснення пенсій з жовтня і підвищення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію з 15 до 25 років з 1 січня 2018 року.

6 жовтня Парубій підписав закон про пенсійну реформу.

8 жовтня Порошенко підписав законопроекти про пенсійну реформу.

Слід нагадати, що перший етап судової реформи завершився формуванням нового Верховного Суду , який заробив з 15 грудня 2017 року.

29 грудня Порошенко підписав ряд указів для реалізації другого етапу судової реформи.

Також в грудні Порошенко дав старт медреформу.

Крім того, Кабінет міністрів України 12 січня вирішив скасувати торішні постанови про реформування і реорганізації податкових та митних органів, ініційованих Міністерством фінансів

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