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Понедельник, 15 января 2018 17:50

Верховна Рада хоче звернутись до Порошенка стосовно призначення керівника НБУ

Верховна Рада хоче звернутись до Порошенка стосовно призначення керівника НБУ

У Профільному комітеті зазначають, що відсутність керівника Нацбанку негативно позначається на банківському секторі України

Профільний комітет Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності має намір запропонувати парламенту звернутися до президента Петра Порошенка з проханням вирішити питання призначення керівника Національного банку України (НБУ).

Про це заявив перший заступник голови комітету Михайло Довбенко на погоджувальній раді в Раді, передає НВ-Бізнес з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні комітет планує обговорити і розглянути внесення проекту постанови Верховної Ради про забезпечення наступності керівництва Національного банку, в якому будемо пропонувати Верховній Раді звернутися до президента щодо цієї ситуації", — повідомив Довбенко.

Він нагадав, що голова Нацбанку Валерія Гонтарева "з 11 травня 2017 року фактично завершила виконання своїх повноважень і обов'язків і не звільнена відповідно до законодавства".

Довбенко наголосив, що відсутність голови НБУ негативно позначається на банківському секторі України і на відносинах держави з міжнародними фінансовими установами.

Нагадаємо, що голова Національного банку України Валерія Гонтарева подала заяву про відставку 10 квітня 2017 року. Після цього вона пішла у відпустку за свій рахунок, яка триває досі.

З 11 травня Нацбанком керує Яків Смолій як в.о., який обіймав раніше посаду першого заступника голови правління.

В середині листопада заступник голови фракції БПП і близький соратник президента Ігор Кононенко заявив, що на посаду голови Нацбанку оозглядають кілька кандидатур, серед яких — Яків Смолій та Володимир Лавренчук (голова правління Райффайзен банку Аваль).

За його словами, на сьогодні у президента "тривають консультації". Він висловлював надію, що вже до кінця 2017-го року вони завершаться "і буде внесена кандидатура". Але станом на середину січня 2018 року жодної ясності в цьому питанні досі немає.

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