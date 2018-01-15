Україна вичерпала річні квоти на поставки пшениці і кукурудзи в ЄС

Станом на 5 січня Україна повністю вибрала квоти на безмитний експорт пшениці(1035 тис. тонн) та кукурудзи(1125 тис. тонн)

У період з 1 по 5 січня Україна повністю вибрала квоти, як основні, так і додаткові, на експорт пшениці та кукурудзи в країни Євросоюзу в 2018 році, інформує УкрАгроКонсалт.

Таким чином, квоти на поставку пшениці та кукурудзи використані на 100% (1035 тис. тонн і 1125 тис. тонн відповідно).

Квота на безмитний експорт ячменю була використана станом на 5 січня на 2,5% (15,68 тис. тонн із затверджених 615 тис. тонн).

Раніше рішенням Євросоюзу Україні були виділені додаткові щорічні квоти на безмитні поставки пшениці (65 тис. тонн), ячменю (325 тис. тонн) та кукурудзи (625 тис. тонн).