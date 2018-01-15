Спецпроект. Бізнес 25 років Бізнес 100 Дубай, AIM 2018 TOP Exporters

Точка зору бізнесу

Понедельник, 15 января 2018 16:58

Суд відхилив скаргу Аеропорту "Бориспіль" щодо штрафу АМКУ

Суд відхилив скаргу Аеропорту &quot;Бориспіль&quot; щодо штрафу АМКУ

Антимонопольний комітет наклав штраф на аеропорт за зловживання монопольним становищем на ринку

Київський апеляційний господарський суд прийняв рішення про відмову в задоволенні скарги ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" на рішення Господарського суду Києва від 4 липня 2017 року. Про це повідомила державний уповноважений Антимонополного комітету Агія Загребельская на своїй сторінці в Facebook, інформує РБК-Україна.

"Бориспіль. Друга інстанція done. Чекаємо публікацію рішення", — написала вона.

Мова йде про позов аеропорту, який просив суд скасувати штраф Антимонопольного комітету в сумі 12,78 млн гривень, накладеного за зловживання монопольним становищем на ринку надання послуг інфраструктури.

АМКУ рік тому оштрафував міжнародний аеропорт Бориспіль за вчинення дій, які могли призвести до обмеження конкуренції на ринках наземного обслуговування на території Борисполя, які полягали в необгрунтованому відмову в погодженні заявок на отримання сертифіката відповідності на здійснення аеропортової діяльності та зволіканні під час узгодження внутрішньої документації ТОВ "Интеравиа"

Адміністрація авіапорту також звинувачували у встановленні плати за користування його інфраструктурою на необґрунтованому рівні.

Прочитано 91 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Уряд бачить можливість скасувати обмеження на ввезення товарів Україна вичерпала річні квоти на поставки пшениці і кукурудзи в ЄС »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
Майстер клас Максима Батирева
Безкоштовна реєстрація в каталозі до 21 лютого 2018 року
Ukraine House Davos
ШАРЖІ 
БІЗНЕС №51-52 від 18.12.2017
Бізнес 1298-1299(51-52)
Бизнес 1296-1997(49-50)
Бизнес 1295(48)
Бизнес 1293-1994(46-47)
Бизнес 1291-1992(44-45)
Бизнес 1290(43)
Бизнес 1289(42)
Бизнес 1288(41)
Бизнес 1287 (40)
Бизнес 1286 (39)
Бизнес 1285(38)
Бизнес 1284(37)
Бизнес 1281-1283(34-36)
Бизнес 1279-1280(32-33)
Бизнес 1276-1278(29-31)
Бизнес 1274-1275(27-28)
Бизнес 1273(26)
Бизнес 1272(25)
Бизнес 1270-1271(23-24)
Бизнес 1269(22)
Бизнес 1268(21)
Бизнес 1265-1267(18-20)
Бизнес 1264(17)
Бизнес 1263(16)
Бизнес 1262 (15)
Бизнес 1261 (14)
Business 1259-1260(12-13) EN
Бизнес 1259-1260(12-13)
Бизнес 1258(11)
Бизнес 1257(10)
Бизнес 1256(9)
Бизнес 1253 (6)
Бизнес 1254-1255(6-7)
Бизнес 1251-1252(4-5)
Бизнес 1248-1250(1-3)

АРХІВ

НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Январь 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.