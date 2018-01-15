Спецпроект. Бізнес 25 років Бізнес 100 Дубай, AIM 2018 TOP Exporters

Точка зору бізнесу

Понедельник, 15 января 2018 16:20

Уряд бачить можливість скасувати обмеження на ввезення товарів

Уряд бачить можливість скасувати обмеження на ввезення товарів

Зважаючи на акції активістів щодо незадоволення цим законопроектом, Верховна Рада роздумує над змінами в Митному кодексі

Верховна Рада може передбачити скасування обмежень безмитного ввезення товарів через кордон разом з поправками до Митного кодексу. Про це заявила глава комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, передає Економічна правда з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми повинні реагувати на те, що відбувалося в ці дні на деяких пунктах пропуску на Львівській митниці щодо прийнятих нами змін до Податкового кодексу. Тому при розгляді поправок до Митного кодексу, в разі необхідності, після узгодження з урядом, ми могли б ці зміни підкоригувати", — сказала Южаніна.

З початку року активісти перекривали у Львівській області дороги біля пунктів пропуску на кордоні з Польщею, висловлюючи таким чином невдоволення змінами в митному законодавстві щодо норм і правил переміщення товарів через держкордон.

"Є проблема з нормою про перетин кордону не частіше разу на 24 години. Якщо ця норма зайва, то ми можемо її врахувати при прийнятті змін до Митного кодексу", — зазначила Южаніна.

За її словами, багато норм, які передбачені прийнятими в кінці 2017 року поправками до Податкового кодексу, не запрацюють без відповідних правок до Митного кодексу.

Як повідомлялося, з 1 січня 2018 року правила безмитного ввезення товарів в ручному або супроводжуваному багажі сумою до 500 євро (в аеропортах — до 1000 євро) і вагою до 50 кг зберігаються тільки для тих, хто в'їжджає в Україну не частіше одного разу на 72 години і був відсутній в Україні більше 24 годин.

Прочитано 125 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « У Британії відзначили успіхи України у відкритості даних Суд відхилив скаргу Аеропорту "Бориспіль" щодо штрафу АМКУ »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
Майстер клас Максима Батирева
Безкоштовна реєстрація в каталозі до 21 лютого 2018 року
Ukraine House Davos
ШАРЖІ 
БІЗНЕС №51-52 від 18.12.2017
Бізнес 1298-1299(51-52)
Бизнес 1296-1997(49-50)
Бизнес 1295(48)
Бизнес 1293-1994(46-47)
Бизнес 1291-1992(44-45)
Бизнес 1290(43)
Бизнес 1289(42)
Бизнес 1288(41)
Бизнес 1287 (40)
Бизнес 1286 (39)
Бизнес 1285(38)
Бизнес 1284(37)
Бизнес 1281-1283(34-36)
Бизнес 1279-1280(32-33)
Бизнес 1276-1278(29-31)
Бизнес 1274-1275(27-28)
Бизнес 1273(26)
Бизнес 1272(25)
Бизнес 1270-1271(23-24)
Бизнес 1269(22)
Бизнес 1268(21)
Бизнес 1265-1267(18-20)
Бизнес 1264(17)
Бизнес 1263(16)
Бизнес 1262 (15)
Бизнес 1261 (14)
Business 1259-1260(12-13) EN
Бизнес 1259-1260(12-13)
Бизнес 1258(11)
Бизнес 1257(10)
Бизнес 1256(9)
Бизнес 1253 (6)
Бизнес 1254-1255(6-7)
Бизнес 1251-1252(4-5)
Бизнес 1248-1250(1-3)

АРХІВ

НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Январь 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.