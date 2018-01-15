Уряд бачить можливість скасувати обмеження на ввезення товарів

Верховна Рада може передбачити скасування обмежень безмитного ввезення товарів через кордон разом з поправками до Митного кодексу. Про це заявила глава комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, передає Економічна правда з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми повинні реагувати на те, що відбувалося в ці дні на деяких пунктах пропуску на Львівській митниці щодо прийнятих нами змін до Податкового кодексу. Тому при розгляді поправок до Митного кодексу, в разі необхідності, після узгодження з урядом, ми могли б ці зміни підкоригувати", — сказала Южаніна.

З початку року активісти перекривали у Львівській області дороги біля пунктів пропуску на кордоні з Польщею, висловлюючи таким чином невдоволення змінами в митному законодавстві щодо норм і правил переміщення товарів через держкордон.

"Є проблема з нормою про перетин кордону не частіше разу на 24 години. Якщо ця норма зайва, то ми можемо її врахувати при прийнятті змін до Митного кодексу", — зазначила Южаніна.

За її словами, багато норм, які передбачені прийнятими в кінці 2017 року поправками до Податкового кодексу, не запрацюють без відповідних правок до Митного кодексу.

Як повідомлялося, з 1 січня 2018 року правила безмитного ввезення товарів в ручному або супроводжуваному багажі сумою до 500 євро (в аеропортах — до 1000 євро) і вагою до 50 кг зберігаються тільки для тих, хто в'їжджає в Україну не частіше одного разу на 72 години і був відсутній в Україні більше 24 годин.