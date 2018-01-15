У Британії відзначили успіхи України у відкритості даних

Уряд Великої Британії, який спільно з USAID Україна підтримує проект "Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах", відзначає серйозний прорив нашої держави у відповідних світових рейтингах у 2017 році, повідомляє Укрінформ.
Про це повідомило на Facebook-сторінці Посольство Великої Британії в Україні.
"Відкриті дані – це безмежний потенціал, який може і має використовуватися для підвищення прозорості, ефективності держави та для розвитку економіки. За 2017 рік Україна зробила серйозний прорив у цьому напрямку, піднявшись у різних рейтингах стрімко вгору – у Global Open Data Index на 31 місце (з 54), а в Open Data Barometer — на 44, покращивши минулорічні показники на 18 пунктів", — йдеться у повідомленні.
У посольстві відзначили, що найбільш схвальні оцінки Україна отримала за відкритість державного бюджету та витрат, закупівель, єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань та національного законодавства.