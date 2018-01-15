У Британії відзначили успіхи України у відкритості даних

За 2017 рік Україна піднялась на 31 місце з 54 в рейтингу Global Open Data Index, завдяки спільному проекту "Прозорості та підзвітності у держуправлінні та послугах"

Уряд Великої Британії, який спільно з USAID Україна підтримує проект "Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах", відзначає серйозний прорив нашої держави у відповідних світових рейтингах у 2017 році, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомило на Facebook-сторінці Посольство Великої Британії в Україні.

"Відкриті дані – це безмежний потенціал, який може і має використовуватися для підвищення прозорості, ефективності держави та для розвитку економіки. За 2017 рік Україна зробила серйозний прорив у цьому напрямку, піднявшись у різних рейтингах стрімко вгору – у Global Open Data Index на 31 місце (з 54), а в Open Data Barometer — на 44, покращивши минулорічні показники на 18 пунктів", — йдеться у повідомленні.