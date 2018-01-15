У ДФС збільшать кількість перевірок підприємств

На 2018 рік заплановано 5,5 тисяч перевірок, в більшості планують перевіряти підприємства, які сплачують податок на прибуток менший, ніж рівень сплати по відповідній галузі

Державна фіскальна служба у 2018 році збільшить перевірки платників податків до 5,5 тис. у порівнянні з 2017 роком (5,1 тис.). Про це повідомили у прес-службі відомства, передає Фінанси.ua.

“До плану-графіка на 2018 рік включено 5,5 тис. платників податків — юридичних осіб з обсягами задекларованих доходів понад 1,2 млрд грн”, — йдеться у повідомленні.

Так, усі відібрані підприємства мають критерії ризику від провадження ними господарської діяльності.

В основному ДФС перевірить платників податків, які мають рівень сплати податку на прибуток нижчий за рівень сплати по відповідній галузі.

Крім того, перевірку проведуть у підприємствах, які мали відносини з контрагентами, що перебувають у розшуку, а також здійснювали зовнішньоекономічні операції на загальну суму майже 8 млрд грн через нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах.

Нагадаємо, що у 2017 році ДФС провела планові перевірки 5,1 тис. платників податків, у 2016 році цей показник становив 4,8 тис.