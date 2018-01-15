Львів випустить облігацій на 440 млн гривень

в 2018 році Львів планує випустити облігації, залучені кошти з яких інвестують в розвиток місцевої економіки

Як передає Інтерфакс-Україна, Львів планує в 2018 році випустити два транші облігацій на загальну суму 440 млн грн, повідомляється в прес-релізі міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings у понеділок.

"Прямий борг Львова в 2018 році може зрости на 440 млн грн, якщо планований випуск облігацій на 440 млн грн виявиться успішним (протягом року буде випущено два транші)", — йдеться в документі.

За даними Fitch, залучені кошти, разом із накопиченими на рахунках Львова 55 млн грн, муніципалітет має намір інвестувати в розвиток.

"Головним пріоритетом міської влади є підтримка динамічного зростання міста за рахунок розвитку інноваційної місцевої економіки. Це включає залучення інвестицій у сектори, що забезпечують високу додану вартість, зокрема IT-сектор, організацію форумів, конференцій та інших заходів, а також туризм", — повідомляється в прес-релізі.

Fitch також зазначає, що в разі випуску облігацій прямий борг Львова залишиться низьким — у межах 4,7% поточних доходів бюджету (у 2014-2017 рр. — 0,1%).

Згідно з прес-релізом, Fitch присвоїло місту довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній і національній валютах (РДЕ) на рівні "В-", прогноз за рейтингами "стабільний".

Рівень рейтингу підтримується позитивними очікуваннями Fitch щодо операційних результатів міста в середньостроковій перспективі. Рейтинги також враховують очікуваний низький прямий борг міста в середньостроковій перспективі, а також помірні умовні зобов'язання, що випливають із гарантій, виданих муніципальним підприємствам.

Водночас рейтинги Львова відображають слабке інституціональне середовище для внутрішніх інвесторів в Україні, що позначається на непередбачуваних для інвесторів фінансових результатах.

"Це, разом із загальною слабкістю суверенних державних фінансів в Україні, призводить до невизначених перспектив зростання", — зазначає Fitch.