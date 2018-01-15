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Понедельник, 15 января 2018 13:18

Цього тижня у Верховній Раді планують розглянути питання приватизації

Цього тижня у Верховній Раді планують розглянути питання приватизації

Орієнтовно в четвер пройде розгляд законопроекта про  про приватизацію державного майна

Цього тижня Верховній Раді пропонується розглянути питання соціально-правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, а також приватизації держмайна. Про це під час засідання погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає УНН.

"У порядку денному на розгляді є законопроект про деокупацію Донбасу. Після того, є документи менш об’ємні, поміж них є цілковито об’єднуючі, такі як про соціально-правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Я переконаний, що цей блок питань безпеки і оборони ми пройдемо позитивно", — заявив А.Парубій.

Спікер ВР додав, що в середу, окрім традиційних питань ратифікацій документів, пропонується почати розгляд законопроекти економічного блоку питань.

"У середу пропонується питання ратифікації, а оскільки на середу пропонується блок питань економічної політики, я буду пропонувати, щоб у середу ми розпочали з об’ємного законопроекту, який планується на четвер. В четвер у нас плануються два дуже важливих законопроекти — про приватизацію державного майна, загалом є 731 правка, і другий закон — законопроект про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю — він має 503 правки. Якщо не буде заперечень, щоб в середу почати розгляд одного з них, і менше витрачати час на обговорення", — уточнив А.Парубій.

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