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Понедельник, 15 января 2018 12:46

Україна збільшила відбір з підземних сховищ газу

Україна збільшила відбір з підземних сховищ газу

Через морозну погоду відбір газу збільшився майже в двічі, і сягнув 74,3 млн куб. метрів

Морозна погода в другій декаді січня 2018 року змусила майже вдвічі збільшити відбір природного газу з українських підземних сховищ (ПСГ), свідчать дані ПАТ "Укртрансгаз", повідомляє Інтерфакс-Україна.

За розрахунками, якщо протягом 1-9 січня середньодобовий підйом газу зі сховищ становив 40,8 млн куб. м, то 10-13 січня він зріс до 74,3 млн куб. м при стабільному імпорті протягом поточного місяця на рівні 25,6 млн куб. м/добу.

У грудні-2017 середньодобовий відбір газу з ПСГ становив 46 млн куб. м при імпорті 30,8 млн куб. м/добу.

Загалом Україна від початку опалювального сезону, що стартував 24 жовтня, і по 13 січня 2018 року знизила запаси природного газу в своїх підземних сховищах (ПСГ) на 17,4% (на 2 млрд 945,2 млн куб. м) — до 14 млрд 28,52 млн куб. м.

Відбір газу зі сховищ рік тому — 13 грудня 2017 року — становив 55,09 млн куб. м при запасах 11 млрд 108,22 млн куб. м, два роки тому — 93,52 млн куб. м (12 млрд 540,27 млн куб. м), три роки тому — 64,53 млн куб. м (10 млрд 422,57 млн куб. м).

Отже, запаси газу в українських ПСГ 13 січня-2018 на 26,3%, 11,9% і 34,6% більші, ніж на аналогічні дати 2017, 2016 і 2015 років відповідно.

Як повідомлялося, у 2017 році сумарне закачування газу до сховищ перевищило його відбір на 2,733 млрд куб. м, тоді як у 2016-му відбір перевищив закачування на 2,002 млрд куб. м. Відбір за підсумками 2017 року становив 6 млрд 415,13 млн куб. м, закачування — 9 млрд 147,86 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належать НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд куб. м.

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