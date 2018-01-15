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Точка зору бізнесу

Понедельник, 15 января 2018 11:30

США заявили про готовність до співпраці з Україною щодо створення Служби фінансових розслідувань

США заявили про готовність до співпраці з Україною щодо створення Служби фінансових розслідувань

Держагенство FinCEN задоволено співпрацею з Україною, та готове надати підтримку у створенні органу для боротьби з фінансовими злочинцями 

Як повідомляє Укрінформ, Державне агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) готове підтримати створення в Україні Служби фінансових розслідувань.

Про це заявив заступник директора FinCEN Джамал Ель-Гінді на зустрічі з міністром фінансів України Олександром Данилюком в США, повідомляє прес-служба українського відомства.

Джамал Ель-Хінді зазначив, що Агенство FinCEN задоволено співпрацею з Україною, зокрема з Державною службою фінансового моніторингу.

Він також додав, що активно слідкуватиме за процесом створення в Україні Служби фінансових розслідувань (СФР) — єдиного органу для боротьби з фінансовими злочинами проти держави.

"Особлива увага була приділена питанню взаємодії СФР з іншими державними органами, зокрема з Державною службою фінансового моніторингу, для забезпечення ефективного процесу розслідування", — йдеться у повідомленні.

Джамал Ель-Хінді також зазначив, що його організація готова надавати підтримку у створенні ефективного нового органу.

Раніше Міністерством фінансів України було досягнуто домовленостей із Бюро з міжнародних питань боротьби з наркотиками та правопорядку Державного департаменту США та Міністерством фінансів Італії щодо організації навчань для майбутніх працівник СФР.

Державно агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) — це мережа у підпорядкувані Міністерства фінансів США, метою якого є боротьба та запобігання злочинам, що здійснені з метою відмивання грошей. Орган займається аналізом наданих фінансовими установами даними щодо активів та діяльності підозрюваних осіб.

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