ПриватБанк хоче відсудити у Дніпроавіа 1,8 млрд гривень

19 грудня Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи щодо банкрутства ПАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" прийняв до розгляду заяву Приватбанку про визнання його грошових вимог до вказаного підприємства на 1,84 млрд грн, інформує FinBalance.

Цей же суд розглядає ще одну справу — за позовом Приватбанку до ПАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" про стягнення 444 млн грн заборгованості за кредитним договором № 4Д14007И від 21.01.2014.

«Дніпроавіа» пов’язують з «приватівцями». За даними НКЦПФР, на кінець ІІІ кварталу 2017 року власником 99,45% акцій ПАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" було ТОВ «Галтера», засновниками якого в свою чергу, за даними держреєстру юросіб, є ТОВ "Кельвіс"; ТОВ "Діскора"; ТОВ "Тасма"; Алданті Інвестментс Лімітед (Беліз); Етімо Трейдінг ЛТД (Британські Віргінські острови); Файневіа Сайпрус Лімітед (Кіпр).

Нагадаємо, 30.03.2017 Госпсуд Дніпропетровської області задовольнив позов Фонду держмайна, розірвав договір купівлі-продажу від 28.08.2009 акцій ВАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" в кількості 111 956 480 штук (94,572% статутного капіталу товариства), який був укладений між Фондом держмайна і ТОВ "Галтера". Згідно з рішенням суду, акції «Дніпроавіа» мали бути списані на користь держави. Свої позовні вимоги ФДМУ обґрунтовував неналежним виконанням умов договору купівлі-продажу з боку ТОВ «Галтера» (йшлося в т.ч. про невнесення обіцяних інвестицій на 882 млн грн). Судові спори по цій справі наразі тривають.

Провадження в справі про банкрутство «Дніпроавіа» було порушене Госпсудом Дніпропетровської області в листопаді 2017 року за заявою ПАТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", яке підконтрольне «приватівцям» та їх партнерам. Суд ухвалою від 13.11.2017 визнав вимоги «Укртатнафти» до «Дніпроавіа» на 132,8 млн грн.

У рамках справи про банкрутство «Дніпроавіа» про свої грошові вимоги до цієї компанії заявили в т.ч. ТОВ «Галтера» (545,9 млн грн); ТОВ "Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" (598,8 млн грн), засновником якого є саме ж ПАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа"; ПАТ «Дніпроазот» (42,2 млн грн), пов’язане з «приватівцями»; ТОВ "Сєнтоза ЛТД" (105,6 млн грн), серед кінцевих бенефіціарів якого, за даними держреєстру, – в т.ч. Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

Крім того, про свої грошові вимоги до «Дніпроавіа» заявили в т.ч. компанії Goiania Comercio E Servicos Internacionais LDA (на 1,41 млрд грн); Troyon Assets Limited (340,9 млн грн); Feyen Counsulting Limited (217,1 млн грн); Brassbox Limited (179,8 млн грн); Dilorsano Consulting LTD (102,7 млн грн) тощо. Крім того, про вимоги на 823,8 млн грн заявила ще одна компанія, повна назва якої в судових матеріалах наразі не розкривається (ТОВ "Альянс ОСОБА_1").

Згідно з судовими матеріалами ще від 2011 року, «Дніпроавіа» орендувало літаки в Brassbox Limited, Goiania Comercio E Servicos Internatiocionais, Troyon Assets Limited, Feyen Counsulting Limited.