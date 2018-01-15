Спецпроект. Бізнес 25 років Бізнес 100 Дубай, AIM 2018 TOP Exporters

Точка зору бізнесу

Понедельник, 15 января 2018 10:19

Ціни на нафту знову зростають

Ціни на нафту знову зростають

На фоні зменшення світових запасів нафти еталонні марки знову продемонстрували ріст — Brent вже за 69,93 долара за барель

 Ціни на нафту слабо піднімаються під час азіатських торгів у понеділок, оновлюючи максимуми з грудня 2014 року, повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на CNBC.

Ірак слідом за ОАЕ, Катаром і Оманом закликав партнерів по угоді ОПЕК + продовжити обмеження нафтовидобутку, незважаючи на підвищення цін на нафту останнім часом. Про це заявив на конференції в Абу-Дабі міністр нафти Іраку Джаббар аль-Луайбі.

Березневий ф'ючерс на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures піднявся на 6 центів (0,08%) — до $ 69,93 за барель.

Ціна нафти WTI з поставкою в лютому на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці у понеділок підвищилася на 19 центів (0,30%) — до $ 64,49 за барель.

За підсумками сесії 12 січня котирування ф'ючерсу на Brent збільшилося на $ 0,61 (0,88), до $ 69,87 за барель, під час торгів ціна Brent вперше з грудня 2014 року піднімалася вище $ 70 за барель. Вартість WTI виросла на $ 0,50 (0,78%), до $ 64,30 за барель — максимуму на закриття більш ніж за три роки.

За минулий тиждень Brent додала 3,3%, WTI — 4,7%.

За даними Baker Hughes, число діючих бурових установок в США, експлуатованих для геологорозвідки і видобутку нафти, збільшилося на минулому тижні на 10 одиниць — максимальними темпами більш ніж за півроку — до 752. У Канаді цей показник майже подвоївся і досяг найвищого рівня за 10 місяців — 185.

Південна Корея за підсумками 2017 року збільшила імпорт нафти на 3,3%, до 148,7 млн ​​тонн, при цьому скоротилися закупівлі в Саудівській Аравії та Іраку.

Біржі США будуть закриті в понеділок у зв'язку зі святкуванням Дня Мартіна 

Прочитано 36 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Ford повідомив про план інвестицій в електромобілі до 2022 року ПриватБанк хоче відсудити у Дніпроавіа 1,8 млрд гривень »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
Майстер клас Максима Батирева
Безкоштовна реєстрація в каталозі до 21 лютого 2018 року
Ukraine House Davos
ШАРЖІ 
БІЗНЕС №51-52 від 18.12.2017
Бізнес 1298-1299(51-52)
Бизнес 1296-1997(49-50)
Бизнес 1295(48)
Бизнес 1293-1994(46-47)
Бизнес 1291-1992(44-45)
Бизнес 1290(43)
Бизнес 1289(42)
Бизнес 1288(41)
Бизнес 1287 (40)
Бизнес 1286 (39)
Бизнес 1285(38)
Бизнес 1284(37)
Бизнес 1281-1283(34-36)
Бизнес 1279-1280(32-33)
Бизнес 1276-1278(29-31)
Бизнес 1274-1275(27-28)
Бизнес 1273(26)
Бизнес 1272(25)
Бизнес 1270-1271(23-24)
Бизнес 1269(22)
Бизнес 1268(21)
Бизнес 1265-1267(18-20)
Бизнес 1264(17)
Бизнес 1263(16)
Бизнес 1262 (15)
Бизнес 1261 (14)
Business 1259-1260(12-13) EN
Бизнес 1259-1260(12-13)
Бизнес 1258(11)
Бизнес 1257(10)
Бизнес 1256(9)
Бизнес 1253 (6)
Бизнес 1254-1255(6-7)
Бизнес 1251-1252(4-5)
Бизнес 1248-1250(1-3)

АРХІВ

НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Январь 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.