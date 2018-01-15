Ціни на нафту знову зростають

На фоні зменшення світових запасів нафти еталонні марки знову продемонстрували ріст — Brent вже за 69,93 долара за барель

Ціни на нафту слабо піднімаються під час азіатських торгів у понеділок, оновлюючи максимуми з грудня 2014 року, повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на CNBC.

Ірак слідом за ОАЕ, Катаром і Оманом закликав партнерів по угоді ОПЕК + продовжити обмеження нафтовидобутку, незважаючи на підвищення цін на нафту останнім часом. Про це заявив на конференції в Абу-Дабі міністр нафти Іраку Джаббар аль-Луайбі.

Березневий ф'ючерс на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures піднявся на 6 центів (0,08%) — до $ 69,93 за барель.

Ціна нафти WTI з поставкою в лютому на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці у понеділок підвищилася на 19 центів (0,30%) — до $ 64,49 за барель.

За підсумками сесії 12 січня котирування ф'ючерсу на Brent збільшилося на $ 0,61 (0,88), до $ 69,87 за барель, під час торгів ціна Brent вперше з грудня 2014 року піднімалася вище $ 70 за барель. Вартість WTI виросла на $ 0,50 (0,78%), до $ 64,30 за барель — максимуму на закриття більш ніж за три роки.

За минулий тиждень Brent додала 3,3%, WTI — 4,7%.

За даними Baker Hughes, число діючих бурових установок в США, експлуатованих для геологорозвідки і видобутку нафти, збільшилося на минулому тижні на 10 одиниць — максимальними темпами більш ніж за півроку — до 752. У Канаді цей показник майже подвоївся і досяг найвищого рівня за 10 місяців — 185.

Південна Корея за підсумками 2017 року збільшила імпорт нафти на 3,3%, до 148,7 млн ​​тонн, при цьому скоротилися закупівлі в Саудівській Аравії та Іраку.

Біржі США будуть закриті в понеділок у зв'язку зі святкуванням Дня Мартіна