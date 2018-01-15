Ford повідомив про план інвестицій в електромобілі до 2022 року

Ford F Motor Co. планує інвестувати 11 млрд доларів в електромобілі до 2022 року, та випустити 16 повністю електричних моделей авто

Як інформують Фінанси.ua, американський концерн Ford F Motor Co. значно збільшить інвестиції в електромобілі – до 11 мільярдів доларів до 2022 року, повідомив голова ради директорів Ford Білл Форд на автосалоні в Детройті.

До цього часу компанія планує випустити 40 гібридних і повністю електрифікованих моделей автомобілів, розповів Форд. З них 16 будуть повністю електричними, уточнили представники концерну.

“Обсяг інвестицій значно більший від попередньої оголошеної мети в 4,5 мільярда доларів до 2020 року”, — також цитує агентство Рейтер слова представників Ford.

Згідно з останніми даними, в 2016 році компанія витратила на дослідження і розробки нових продуктів і послуг 7,3 мільярда доларів, тоді як за попередні два роки в цю сферу було вкладено по 6,7 мільярда доларів.

Концерн Ford був заснований в 1903 році Генрі Фордом, який створив його, отримавши на розвиток бізнесу 28 тисяч доларів від п’яти інвесторів. Компанія здобула популярність як перша в світі, яка застосувала класичний автоскладальний конвеєр.