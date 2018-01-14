Ріст світової економіки відзначився на цінах на сировину — The Economist

Зростання світової економіки, нарешті, позначилося на вартості сировини. Минулий рік, швидше за все, був першим за період з 2010-го, який відзначився прискоренням зростання економік обох Америк, Європи, Китаю і Японії, інформує Фінанси.ua.

Нафта марки Brent, мідь, а також індекс Bloomberg для 22 видів сировини зараз на найвищому рівні з листопада 2014 року. Однак, якщо глобальне економічне зростання протягом кількох кварталів поспіль було високим, чому ж знадобилося так багато часу, щоб це позначилося і на вартості сировини? І, що важливіше знати, наскільки стійке це зростання цін на матеріали?

Про це пише The Economist, додаючи, що затримку збільшення цін на сировину пояснити найлегше. Протягом багатьох років видобуток нафти, базових матеріалів і продовольства був дуже високим. Таким чином, в світі сформувався певний надлишок. Запаси видобутої нафти досягли рекордно високого показника в листопаді 2015 року, про що свідчать дані Міжнародного енергетичного агентства.

ОПЕК вирішив скоротити щоденний видобуток з метою позбутися перенасичення, і це спрацювало. Ціни почали зростати. Китай теж застосував цей принцип в деяких секторах. У 2016 році він скоротив кількість робочих днів для шахтарів з 330 до 276. Крім того, Пекін скоротив на половину своє виробництво сталі, яке в той час становило 65 мільйонів тонн. Ці заходи здавалися на перший погляд незначними. Але тепер великий попит з’їв надмірні запаси, тому ціни почали зростати.

Стійкість зростання цін на сировину оцінити значно складніше. Короткостроковий прогноз для світової економіки має дуже оптимістичний вигляд. Американська економіка продовжує створювати робочі місця швидкими темпами. А бізнес впевнений щодо можливого впливу скорочення податків, яке збирається провести президент Дональд Трамп.

Європейські виробники теж налаштовані оптимістично. Китайська економіка виявилася дуже стійкою до жорстких умов кредитування в 2017 році. Тому скорочення її потужностей в минулому було виправлено. Більш того, певне економічне зростання почали демонструвати найбільш розбиті ринки, що розвиваються, зокрема Росія і Бразилія. Тому все вказує, що світова економіка буде зростати в 2018 році так само швидко, як і в 2017-му. А це буде підживлювати високий попит на сировину.