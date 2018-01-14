За тиждень нафта подорожчала майже на 5%

Ціни на нафту на торгах до п'ятниці досягли більш ніж трирічного максимуму, і виросли протягом тижня майже на 5%, на тлі зниження запасів у США. Про це УНН повідомляє з посиланням на MarketWatch.

Новина про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила розширити санкції проти Ірану і дані, що показують перше тижневе зростання на нафтових бурових установках США, не змогли вплинути на настрої на ринку.

Лютневі ф'ючерси WTI зміцнилися на 50 центів, або 0,8%, і становили в ціні 64,30 дол. за барель на Нью-йоркській торговій біржі. Приріст становив приблизно 4,7% за тиждень.

Березневі ф'ючерси на нафту марки Brent додали в ціні 61 цент, або 0,9%, — до 69,87 дол. за барель на біржі ICE, показавши тижневе зростання приблизно на 3,3%.

Показники цін для обох марок — WTI і Brent — були найвищими з початку грудня 2014 року.

"Показники щодо нафти продовжують поліпшуватися зі зменшенням запасів і попитом, який виглядає надійним. Додати сюди деякі геополітичні проблеми, і ціни (Brent — ред.) на рівні близько 70 дол. виправдані. Фокус на поліпшення пропозиції і попиту триватиме наступного тижня і пізніше", — вважає аналітик з енергетики Edward Jones Брайян Янберг.

Він очікує, що скорочення обсягів виробництва Організації країн-експортерів нафти і виробників з країн, що не входять в ОПЕК, буде "підтримуватися до середини року".