НБУ пояснив падіння курсу гривні на початку року

Нацбанк нагадує, що вже третій рік поспіль на початку року відбувається знецінення гривні через сезонні фактори

В Національному банку пояснюють знецінення гривні з початку 2018 року на 50 копійок до рівня 28,50 грн/долар традиційними сезонними факторами. передає Дзеркало Тижня.

"Вже третій рік поспіль в перші місяці року зростає попит на валюту, зокрема з боку імпортерів, які формують запаси товарів на новий рік, і водночас знижуються її надходження, зокрема з боку аграріїв, які зазвичай протягом року забезпечують близько половини пропозиції валюти на міжбанківському ринку", — йдеться в коментарі заступника голови НБУ Олега Чурія.

За його даними, ці сезонні фактори є ключовою причиною посилення коливань курсу гривні на міжбанківському валютному ринку і з початку січня цього року.

Чурій наголосив, що НБУ продовжує зберігати присутність на міжбанківському валютному ринку і з початку поточного року продав банкам 53,5 млн доларів.

"Разом з тим Національний банк підкреслює, що дія тимчасових факторів на початку року може бути нівельована протягом решти року завдяки сприятливому впливу фундаментальних факторів, у тому числі зовнішньої цінової кон'юнктури для товарів вітчизняного експорту, як це було у 2017 році. Так, минулий рік Україна завершила з обмінним курсом на рівні, який приблизно дорівнював курсу на початок року, — курс гривні девальвував за минулий рік лише на 3% попри окремі періоди посилених коливань", — йдеться в повідомлені.