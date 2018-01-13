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Точка зору бізнесу

Суббота, 13 января 2018 21:32

НБУ пояснив падіння курсу гривні на початку року

НБУ пояснив падіння курсу гривні на початку року

Нацбанк нагадує, що вже третій рік поспіль на початку року відбувається знецінення гривні через сезонні фактори

В Національному банку пояснюють знецінення гривні з початку 2018 року на 50 копійок до рівня 28,50 грн/долар традиційними сезонними факторами. передає Дзеркало Тижня.

"Вже третій рік поспіль в перші місяці року зростає попит на валюту, зокрема з боку імпортерів, які формують запаси товарів на новий рік, і водночас знижуються її надходження, зокрема з боку аграріїв, які зазвичай протягом року забезпечують близько половини пропозиції валюти на міжбанківському ринку", — йдеться в коментарі заступника голови НБУ Олега Чурія.

За його даними, ці сезонні фактори є ключовою причиною посилення коливань курсу гривні на міжбанківському валютному ринку і з початку січня цього року.

Чурій наголосив, що НБУ продовжує зберігати присутність на міжбанківському валютному ринку і з початку поточного року продав банкам 53,5 млн доларів.

"Разом з тим Національний банк підкреслює, що дія тимчасових факторів на початку року може бути нівельована протягом решти року завдяки сприятливому впливу фундаментальних факторів, у тому числі зовнішньої цінової кон'юнктури для товарів вітчизняного експорту, як це було у 2017 році. Так, минулий рік Україна завершила з обмінним курсом на рівні, який приблизно дорівнював курсу на початок року, — курс гривні девальвував за минулий рік лише на 3% попри окремі періоди посилених коливань", — йдеться в повідомлені.

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