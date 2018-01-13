АМКУ розгляне можливість придбання 25% акцій Промінвестбанку Максимом Микитасем

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розглядає можливість купівлі депутатом Верховної Ради Максимом Микитасем 25% акцій Промінвестбанку (Київ), повідомила прес-служба АМКУ, інформує Інтерфакс-Україна.

"Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету від 10 січня 2018 р. №02/3-р розпочато розгляд справи про концентрацію №24-25/1-18-Екк у вигляді придбання фізичною особою — громадянином України Микитасем Максимом Вікторовичем акцій ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", що забезпечує досягнення 25% голосів у вищому органі управління товариства", — йдеться в повідомленні.