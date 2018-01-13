Гройсман: головна мета реформ ДФС — покращити клімат взаємовідносин з бізнесом

Прем'єр-міністр зазначив, що протягом 2017 року клімат взаємостосунків між ДФС та бізнесом покращився

Головне завдання реформи Державної фіскальної служби – якісно кращий клімат взаємовідносин з ДФС. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час перебування у Донецькій області, передає УНН.

Як уточнив прем’єр, протягом минулого року, клімат взаємостосунків між бізнесом та фіскальною службою став якісно іншим.

“Ми припинили спекуляції на рівні повернення ПДВ. Всі переплати податків, зроблені до 2014 року, вже повернені — бізнес отримав додаткові ресурси. Зараз питання стоїть в тому щоб зробити нормальні електронні сервіси: електронний кабінет, єдине вікно. Це справжні зміни”, — підкреслив глава уряду.

Також, за його словами, мета реформи:

— покращення сервісу на митницях;

— припинення можливостей для контрабанди;

— збільшення надходжень до бюджету.