WizzAir за 2017 рік перевезла на українських рейсах 740 тисяч пасажирів

Лоукостер WizzAir збільшив пасажирські перевезення з та до україни на 79% в порівнянні з 2016 роком

Угорська лоу-кост авіакомпанія WizzAir в 2017 році перевезла до/з Києва та Львова на своїх рейсах понад 740 тис. пасажирів, що на 79% більше, ніж у 2016 році, повідомляється в прес-релізі компанії, передає Інтерфакс-Україна.

"Перший міжнародний рейс WizzAir вилетів з Києва до Лондона в 2008 році. З того часу компанія залишається вірною українським пасажирам, пропонуючи дедалі більше цікавих можливостей, здатних задовольнити їхній попит. Авіакомпанія сприяла розвитку місцевого ринку праці в сферах авіації і туризму, а також створення 560 робочих місць у суміжних галузях", — наголошується в повідомленні.

Компанія нагадує, що другий літак було надано WizzAir в Києві в серпні 2017 року, третій поповнить флот авіакомпанії навесні 2018 року. Завдяки відновленню перельотів з Харкова в 2018 році і запуску восьми нових рейсів протягом року, компанія запропонує своїм пасажирам 29 лоу-кост маршрутів з України до 10 країн.

"У цьому році компанія надасть 1,1 млн місць на своїх українських рейсах, які вже перебувають у продажу. Такий показник становить 89-відсоткове зростання порівняно з попереднім роком", — наголошується в прес-релізі.

Загалом у 2017 році Wizz Air перевезла понад 28 млн пасажирів на своїх лоу-кост маршрутах, що майже на 24% більше, ніж у 2016 році. Флот авіакомпанії поповнився 14 новими літаками, серед яких 13 Airbus A321 і один Airbus A320. Таким чином, загальна чисельність авіапарку WizzAir становить 88 авіалайнерів. З додаванням нових літаків було створено 600 додаткових робочих місць, безпосередньо пов'язаних з авіакомпанією. Бази авіакомпанії розташовані в 27 аеропортах у 15 країнах, зокрема дві нещодавно відкриті бази в Лондоні Лутон (Великобританія) та Варні (Болгарія).

За минулий рік WizzAir розширила мережу своїх маршрутів, додавши сім аеропортів і понад 100 нових рейсів. У результаті, маршрутна мережа авіакомпанії складається з майже 600 маршрутів за 145 напрямками до 44 країн.

"Ще одним важливим досягненням стало розміщення найбільшого в історії компанії замовлення на 146 нових літаків сімейства A320neo. Після схвалення з боку акціонерів WizzAir, у результаті нової угоди з Airbus кількість невиконаних замовлень на авіалайнери становить 282. Поставка нових повітряних суден здійснюватиметься до кінця 2026 року і надасть можливість авіакомпанії продовжити зростання і оновити свій авіапарк", — зазначено в повідомленні.

За словами генерального директора компанії Джозефа Вараді, наведеними у прес-релізі, 2017 рік став для WizzAir роком активного розвитку.

"Ми продовжимо наше стабільне і послідовне зростання, щоб пропонувати нашим клієнтам ще більше можливостей як в Європі, так і за її межами", — констатував він.

WizzAir, найбільший лоу-кост перевізник в Центральній і Східній Європі, пропонує рейси більш ніж за 600 маршрутами з 28 баз, поєднуючи 145 напрямків у 44 країнах. Флот авіакомпанії складається з 88 літаків Airbus A320 і A321. Команда складається з близько 3,5 тис. осіб.

Акції WizzAir котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером "WIZZ" та включені до індексу FTSE 250 і FTSE All-Share Indices. Авіакомпанія пройшла аудит на відповідність сучасним вимогам експлуатаційної безпеки IOSA (IATA Operational Safety Audit).