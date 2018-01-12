Наглядову раду "Нафтогазу" очолила Клер Споттісвуд

Головою наглядової ради НАК “Нафтогаз України” обрано Клер Споттісвуд, повідомила прес-служба компанії, передає Фінанси.ua.

За її даними, посаду заступника голови НР продовжить обіймати Володимир Демчишин, який виконує ці повноваження з 18 квітня 2017 року.

“Наступне засідання наглядової ради заплановано на кінець січня 2018 року. На ньому будуть розглянуті питання призначення голів та формування чотирьох комітетів наглядової ради”, — зазначають у НАК.

У прес-службі нагадують, що Споттісвуд в 1993-1998 рр. очолювала регуляторний орган Великобританії з питань газопостачання (Ofgas), коли відбувалося розділення компанії British Gas і лібералізація ринку газу в королівстві. Протягом останніх 20 років отримала значний досвід на посаді незалежного директора в публічних і непублічних компаніях. Крім того, працювала економістом у Королівському Казначействі Великобританії, Міністерстві економіки і фінансів Великобританії, яке відповідає за формування і здійснення фінансово-економічної політики уряду.

Як повідомлялося, до сформованого в кінці 2017 року нового складу НР НАК входять: Клер Споттісвуд (Великобританія), Бруно Лескуа (Франція), Амос Хохштайн (США), Стівен Хейсом (Канада), Володимир Демчишин, Володимир Кудрицький і Сергій Попик (всі троє — Україна).

“Нафтогаз України” об’єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території країни.