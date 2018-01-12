Мінфін змінив прогнози щодо розміру гарантованого державою боргу до кінця 2018 року

Макож міністерство вказує, що співвідношення держборгу до ВВП збільшиться з прогнозованих 75,6% до 82,4%

Міністерство фінансів України прогнозує зростання граничного розміру гарантованого державою боргу до кінця 2018 року в 2,3 рази - до 747,6 млрд грн, тоді як прогнозований показник на 2017 рік не повинен перевищити 321 млрд грн, інформує Інтерфакс-Україна.

Такі дані оприлюднено в презентаційних матеріалах про показники бюджету на 2018 рік на сайті міністерства.

Граничний розмір державного боргу не перевищить на кінець 2018 року 1,999 трлн грн, тоді як за підсумками 2017 р. передбачуваний розмір держборгу не повинен перевищити 1,83 трлн грн.

Співвідношення державного боргу до ВВП виросте з очікуваних 75,6% у 2017 р. до 82,4% до кінця поточного року, прогнозує Мінфін. Загалом до кінця 2018 р. держборг не повинен перевищити 2,756 трлн грн.

Як повідомлялося, закон про держбюджет на 2017 рік після перегляду в липні передбачав граничний розмір держборгу наприкінці 2017 року 1,83 млрд грн і граничний розмір гарантованого державою боргу в 579,4 млрд грн порівняно з 1,501 млрд грн і 444,78 млрд грн на кінець 2016 року в законі про держбюджет-2016.