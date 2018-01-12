Нацбанк оприлюднив список банків, що можуть брати участь у валютній інтервенції

У валютній інтервенції у формі запиту щодо найкращого курсу у І кварталі 2018 року можуть взяти участь 20 установ

Як повідомляє Укрінформ, Національний банк України оприлюднив перелік банків-учасників валютної інтервенції у формі запиту щодо найкращого курсу у І кварталі 2018 року.

До списку увійшли 20 установ, що за підсумками попереднього кварталу мали найкращий загальний рейтинг серед банків-учасників міжбанківського ринку, повідомляє прес-служба НБУ.

«Згідно з критеріями відбору банків, у такій формі валютної інтервенції (у формі запиту щодо найкращого курсу у І кварталі 2018 року — ред.) можуть брати участь 20 установ, які за підсумками попереднього кварталу мали найкращий загальний рейтинг серед банків-учасників міжбанківського ринку», — йдеться в повідомленні.

Цей загальний рейтинг розраховується на основі місця банку в кожному з трьох складових рейтингів, побудованих за трьома прозорими критеріями: обсяг операцій банку з купівлі та продажу іноземної валюти з іншими суб'єктами ринку та Національним банком (питома вага місця в цьому рейтингу в обрахунку загального рейтингу становить 50%), обсяг операцій банку з клієнтами з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти (питома вага місця в цьому рейтингу — 30%) та обсяг активів банку (питома вага місця в цьому рейтингу — 20%). Відповідно до вказаних критеріїв, у I кварталі 2018 року до переліку банків-учасників валютної інтервенції у формі запиту щодо найкращого курсу було додано АТ "Прокредит Банк" і виключено ПАТ «Промінвестбанк». Таким чином, у січні-березні брати участь у таких інтервенціях зможуть наступні установи: ПАТ «Альфа Банк», ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «ІНГ Банк Україна», ПАТ КБ «Глобус», ПАТ «Креді Агріколь банк», ПАТ «ОТП Банк», АТ «Ощадбанк», АБ «Південний», ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ "Прокредит Банк", ПАТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк Аваль, ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Сітібанк», АТ «Таскомбанк», АБ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «УкрСиббанк» та ПАТ «Укрсоцбанк».

У 2017 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку майже 2,3 млрд дол. США, у тому числі через інтервенції за формою запиту щодо найкращого курсу більше 1 млрд дол. США. За цей період Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку 1 млрд дол. США, у тому числі через інтервенції за формою запиту щодо найкращого курсу 239 млн дол. США.