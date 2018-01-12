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Пятница, 12 января 2018 14:44

Експерти оцінили експортний потенціал українського виноробства

Експерти оцінили експортний потенціал українського виноробства

Гендиректор  "Укрвинпром" повідомив, що українські вина мають популярність на світових ринках, хоч сама галузь потребує підтримки

Виноградарство і виноробство — національні галузі з потужним експортним потенціалом. Про це повідомив генеральний директор корпорації "Укрвинпром" Володимир Кучеренко, передає УНН з посиланням на прес-службу корпорації.

"Виноградарство і виноробство — національні галузі з великими потенційними можливостями виробництва якісних українських вин, з історичними традиціями, що сягають сивої давнини, потужним кадровим та науковим потенціалом. Експортний потенціал українських вин можна оцінювати як потужний", — сказав він.

Кучеренко повідомив, що українська виноградно-виноробна продукція має широку географію експорту за кордон. Разом з тим, існує необхідність розширення поставок українських вин на іноземні ринки, переконаний гендиректор корпорації.

"За даними Державної служби статистики України у 2017 році українські вина експортувалися до таких країн: Росія, Азербайджан, Казахстан, Білорусь, Грузія, Китай, Ізраїль, Монголія, Туреччина, США, Австралія тощо. При цьому, географія експорту виноробної продукції в 2017 році практично не відрізнялася від 2016 року", — пояснив він.

Також Кучеренко зауважив, що вітчизняна виноградно-виноробна галузь, яка в провідних європейських країнах вважається локомотивом економіки, в Україні зазнає занепаду.

"В останні роки через наявність серйозних проблем галузь зазнала істотного економічного спаду. Як наслідок — площі під виноградниками стрімко скорочуються та складають на сьогодні 44 тисячі гектарів, що у чотири рази менше, порівняно з 1990 роком", — сказав він.

Сьогодні галузь, як ніколи, потребує державної підтримки, додав гендиректор "Укрвинпрому".

"Сьогодні виноградно-виноробна галузь переживає найскладніший період за всю свою історію та потребує, як ніколи, більш уважного ставлення та підтримки з боку органів виконавчої влади, в тому числі Міністерства аграрної політики та продовольства України для набуття реального державного протекціонізму галузі та реформування управління галуззю", — резюмував Кучеренко.

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