Нацбанк продовжив дослідження проекту впровадження електронної гривні

НБУ наголосив, що це буде створення електронної нацвалюти на блокчейні, а не створення криптовалюти

В Україні може з’явитися електронна гривня. Про це 11 січня повідомила прес-служба НБУ на сторінці регулятора в Facebook, передає Ракурс.

«Національний банк вивчає сучасні інноваційні технології та розглядає широкий спектр можливостей їх застосування у перспективі, зокрема в рамках проекту Cashless economy. Однак, Національний банк уточнює, що мова йде про можливе запровадження електронної гривні, а не власної криптовалюти», — йдеться в повідомленні.

У НБУ відзначили, що наприкінці 2016 року почали дослідницький проект для можливого запровадження е-гривні. Це національна валюта на на основі технології блокчейн, яка може дозволити мінімізувати транзакційні витрати на переказ грошей від одного учасника платіжного ринку України іншому та водночас проводити їх з практично миттєвою швидкістю.

«Наразі вивчення цієї можливості в рамках даного проекту триває», — зазначили в Нацбанку.

Раніше повідомлялося, що Національний банк, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг не визнали криптовалюту цінністю, платіжним засобом або грошовим сурогатом через те, що цифрова валюта не підпадає під режим врегулювання валютного законодавства.

Наразі фінансові регулятори працюють щодо визначення правового статусу криптовалюти в Україні та попереджають, що існує високий ризик операцій з ними.