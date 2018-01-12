НБУ дав пояснення росту інфляції в 2017 році

В 2017 році Нацбанк прогнозував інфляцію в 8%, хоча реальна позначка споживчої інфляції достигнула 13,7%

Споживча інфляція у 2017 році становила 13,7%, що перевищило ціль Нацбанку — 8% плюс-мінус 2 в.п. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає Укрінформ.

"У 2017 році споживча інфляція становила 13,7%, за даними Державної служби статистики України, і, таким чином, перевищила ціль Національного банку 8% плюс-мінус 2 в.п. на кінець року, встановлену Основними засадами грошово-кредитної політики на 2017 рік та середньострокову перспективу", — йдеться у повідомленні.

Інфляція за підсумками року відхилилася від цілі головним чином через дію чинників, на які Національний банк не міг вплинути за допомогою інструментів грошово-кредитної політики.

Мова йде насамперед про скорочення пропозиції окремих видів товарів через несприятливі погодні умови в першій половині року, нестабільну ситуацію у тваринництві, зростання світових цін та зовнішнього попиту на вітчизняні продукти харчування (зокрема, м'ясо-молочної групи).

Також на зростанні цін позначилися збільшення виробничих витрат, зокрема на оплату праці, та швидке відновлення споживчого попиту.

Базова інфляція за підсумками 2017 року прискорилась до 9,5% р/р порівняно з 5,8% р/р у 2016 році. Так суттєво подорожчали послуги, що входять до базової інфляції, внаслідок підвищення виробничих витрат і пожвавлення споживчого попиту, у тому числі через підвищення мінімальної заробітної плати та пенсійних виплат.

Зростання цін на сирі продовольчі товари у 2017 році відчутно прискорилося (до 23,5% р/р) порівняно з попереднім роком і забезпечило основний внесок у споживчу інфляцію. Зокрема високими темпами зросли ціни на м'ясо та молоко, відновилося зростання цін на яйця. Така динаміка відображала суттєво вищі світові ціни на відповідні продукти та активізацію експорту, а також обмежену внутрішню пропозицію цих товарів на тлі зменшення поголів'я (крім птиці) та нестабільної епізоотичної ситуації.

Зростання цін та тарифів, що регулюються адміністративно, очікувано уповільнилося (до 16,1% р/р). Це відбулося через відсутність значних підвищень тарифів на послуги ЖКГ на відміну від 2016 року. Водночас у 2017 році прискорилося зростання цін на тютюнові вироби, поштові та транспортні послуги внаслідок збільшення їх собівартості.

Темпи зростання цін на паливо у 2017 році були такими ж високими (20,0% р/р), як і в попередньому році, внаслідок підвищення цін на нафту та послаблення гривні до євро (акцизи на паливо встановлено в євро).

Зокрема, найбільш суттєво на рівень інфляції вплинуло подорожчання послуг закладів швидкого харчування, вищої освіти, утримання прибудинкових територій. Прискорилося зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки (насамперед молочні та м'ясні продукти) як наслідок подорожчання сировини, а також у відповідь на значні обсяги експорту окремих продуктів харчування (зокрема масла вершкового).

Водночас темпи зростання цін на непродовольчі товари були нижчими, ніж у минулому році (3,3% р/р порівняно з 4,8% р/р). Ці непродовольчі товари (одяг та взуття, побутові прилади тощо) переважно імпортуються, і уповільнення зростання цін на них відбулося завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку протягом більшої частини року та стриманій інфляції в країнах — торговельних партнерах.