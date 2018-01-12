"Укргазвидобування" займеться розробкою газових родовищ на Львівщині

“Укргазвидобування” планує проведення розвідувального буріння на 6 родовищах Львівгазвидобування. Про це компанія повідомляє на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Задля збільшення видобутку газу у західному регіоні "Укргазвидобування" активізує роботу з дорозвідки існуючих родовищ, якими оперує ГПУ "Львівгазвидобування”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначив директор з геологічних питань ПАТ “Укргазвидобування” Мірон Фірман під час робочої поїздки на промислові об’єкти Львівгазвидобування, “великий газ повинен повернутся у Західний регіон”.

У планах УГВ проведення розвідувального буріння на 6 родовищах Львівгазвидобування.