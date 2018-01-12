Експорт українського меду до ЄС — річну квоту вичерпано за 10 днів

Також за десять днів 2018 року Україна експортувала 14 тис. тонн яблучного та виноградного соку, чим теж повністю використала квоту

Як інформує УНІАН, українські аграрії станом на 11 січня вичерпали 100% експортної квоти на поставку меду до країн Європейського Союзу, з урахуванням того, що минулого року її обсяг було збільшено.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк на своїй сторінці у Facebook.

"На календарі — 11 січня, а 100% експортної квоти на поставку меду до ЄС вже вичерпано, навіть з урахуванням того, що минулого року її обсяг було збільшено. Зрозуміло, що експорт на цьому не зупиняється, просто продовжується на загальних підставах (на щастя, український продукт конкурентний на європейському ринку навіть за межами автономних преференцій). Але водночас дата — 11 січня — і нульовий баланс свідчать про надвисокий потенціал цієї галузі", — написав Мартинюк.

Він зазначив, що в Україні налічується близько 400 тис. бджолярів, які сумарно виробляють у середньому 70 тис. т меду на рік, що є найвищим показником у Європі. Майже 57 тис. т, або 80% всього українського меду, експортується — в основному до ЄС. Потенціал виробництва, виходячи з посівів медоносних рослин, — до 140 тис. т меду на рік, вдвічі більше за поточні обсяги.

Мартинюк наголосив, що в Україні не діють жодні обов'язкові вимоги до якості меду, а існуючий держстандарт є добровільним. У рамках Угоди про асоціацію Україна взяла на себе зобов'язання запровадити європейські вимоги до меду, які зафіксовано в Директиві Ради 2001/110/ЄС до кінця 2019 року.

За словами заступника міністра, за першу декаду 2018 року Україна також повністю використала квоту на експорт виноградного і яблучного соку (14 тис. тонн).