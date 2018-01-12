Гройсман про зовнішні борги України

Зовнішні борги України становлять 83% ВВП. Про це розповів Прем'єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв'ю грузинському Forbes, яке згодом було опубліковане на сторінці глави уряду у Facebook, передає Укрінформ.

"Зараз зовнішній економічний борг України становить 83%", — сказав Гройсман.

Водночас він нагадав, що у 2014 році, коли прем'єр-міністром України став Арсеній Яценюк, державний бюджет становив 108 000 гривень, адже попередній режим приніс країні колосальний збиток. "Далі йшла анексія Криму та вторгнення на схід України. Все це разом було для нас безпрецедентним викликом", — підкреслив Гройсман.

Водночас він запевнив, що Україна, поза сумнівом, стане успішною державою попри всі виклики.