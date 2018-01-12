Турчинов: Ринок криптовалют не повинен залишатись без уваги держави

Розвиток ринку криптовалют не може залишатися поза увагою держави. Про це сказав Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки, інформує УНН з посиланням на сайт РНБО.

На засіданні під головуванням Секретаря РНБО України було розглянуто результати випробувань на уразливість від кібератак інформаційно-телекомунікаційних систем органів державної влади та об’єктів критичної інфраструктури. Окрім того, учасники засідання розглянули комплекс проблем, пов’язаних з неконтрольованим обігом криптовалют на території України.

За інформацією керівництва Національного банку України, Служби безпеки України та Національної поліції України, відсутність зовнішнього та внутрішнього контролю за обігом криптовалюти та анонімність розрахунків створюють потенційні передумови для їх використання з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, оплати заборонених до вільного обігу товарів, зокрема, наркотиків і зброї, дає можливість фінансування тероризму, зокрема, на окупованих територіях України.

За словами О. Турчинова, подальше відсторонення держави від цього питання та правовий вакуум на ринку криптовалют через відсутність законодавчої та нормативної бази “створює загрози для економіки та безпеки держави”. “Зважаючи на швидкий розвиток криптовалют у світі, це питання не може залишатися поза увагою держави”, — наголосив Секретар РНБО України.

Рішенням Національного координаційного центру кібербезпеки було доручено відповідним органам влади створити робочу групу за участю представників Національного банку України, Міністерства фінансів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Служби безпеки України, Національної поліції України, Державної служби фінансового моніторингу України, Державної фіскальної служби України та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України для напрацювання нормативно-правових пропозицій щодо регулювання цього питання та цілого ряду інших заходів, пов’язаних з нормалізацією та стабілізацією обігу та ринку криптовалют на території України.