Ціни на нафту повільно падають

11 січня, о 18:25 ціни на Brent злетіли вище 70 доларів за барель, проте вже ранком ціна становила 69,25 долара за барель

Ціни на нафту помірно знижуються під час торгів у п'ятницю і знаходяться на максимальних позначках за три роки, інформує Інтерфакс-Україна.

Ціна березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:01 кв зменшилася на 1 цент (0,02%) — до $ 69,25 за барель. За підсумками сесії в четвер Brent піднялася на $ 0,38 (0,6%), до $ 69,26 за барель. Унаслідок торгів ціна контракту перевищувала $ 70 за барель вперше з початку грудня 2014 року.

Нафта WTI з постачанням в лютому на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу подешевшала на 19 центів (0,30%) — до $ 63,61 за барель. Вартість WTI збільшилася напередодні на 23 цента (0,36%), до $ 63,80 за барель.

Трейдери продовжують оцінювати дані міністерства енергетики США, які вказали на зниження запасів нафти в країні минулого тижня на 4,9 млн барелів — до мінімальних з серпня 2015 року 419,5 млн барелів.

Нафтовидобуток в США впав на 290 тис. барелів на добу (б / д), до 9,492 млн б / д. Проте, Міненерго прогнозує зростання видобутку в 2018 році до рекордних 10,27 млн ​​барелів на добу.

Трейдери оптимістично налаштовані з приводу зниження запасів нафти в США і в світі, вважаючи це ознакою ребалансування ринку — саме цю мету ставила перед собою ОПЕК, приймаючи рішення про обмеження видобутку.

Разом з тим самі представники ОПЕК висловлюють побоювання у зв'язку з різким підвищенням цін на нафту, оскільки це може стати додатковим стимулом для збільшення видобутку в Штатах.