Ставки портових зборів зменшено на 20% —Кабмін

Кабмін погодив зменшення ставок, рішення мало набути чинності ще з 1 січня 2018 року

Як передає Фінанси.ua, Кабінет Міністрів України на засіданні в четвер, 11 січня, погодив зниження ставок портових зборів.

Згідно з текстом відповідного розпорядження уряду, Кабмін погодився з пропозицією Міністерства інфраструктури щодо зниження ставок корабельного, канального, маякового, санітарного, якірного, причального, адміністративного портових зборів і затвердив до них коефіцієнт 0,8. Отже, погоджено зниження ставок на 20%.

Згідно з документом це рішення мало набути чинності ще з 1 січня 2018 року.

Раніше Кабінет міністрів знизив норму відрахування чистого прибутку до державного бюджету держпідприємством “Адміністрація морських портів України” до 50% з 75% з 1 січня 2018 року.