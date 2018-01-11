Український виробник пластикових упаковок отримає 30 млн євро інвестицій від IFC

IFC надасть інвестицій на 30 млн євро для покращення конкурентоспроможності підприємства та розвитку місцевого виробництва

Міжнародна корпорація IFC інвестує більше ніж 30 млн євро в найбільшого виробника гнучких пакувальних матеріалів в Східній Європі IMMER Group. Про це повідомляє Mind.ua з посиланням на НВ бізнес.

Згідно з повідомленням, пакет фінансування включає 15 млн євро боргового фінансування, що мобілізоване від інших кредиторів.

Інвестиції націлені на підтримання економічного зростання. Це планується зробити за рахунок експортно орієнтованого виробництва і створення робочих місць в Україні.

«Фінансування IFC надходить в дуже важливий час. Економіка України повертається до зростання і ми хочемо скористатися цією можливістю, розвиваючи різні сегменти ринку, запускаючи нові інноваційні продукти для харчової промисловості та агробізнесу, а також диверсифікує наші експортні ринки», — сказала президент IMMER Group Ірина Мірошник.

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) — міжнародний фінансовий інститут, що входить в структуру Світового банку. Створений в 1956 році. Метою є забезпечення припливу приватних інвестицій в країни, що розвиваються.

IFC здійснює надання позик, інвестування у формі пайової участі в капіталі, пропонує структуроване фінансування та продукти з управління ризиками, а також надає консультаційні послуги з метою стимулювання зростання приватного сектора в країнах, що розвиваються. IFC не вимагає державних гарантій по наданим коштам.

Джерелами коштів IFC є внески країн-членів, емісія облігацій на міжнародному фінансовому ринку і доходи від здійснення своїх операцій.