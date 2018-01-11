Уряд ухвалив постанову механізму відбору незалежних наглядових рад для націоналізації банків

Документ також змінює деякі положення щодо строків конкурсного відбору до рад, переліку документів, які мають подати претенденти

Кабінет Міністрів України затвердив механізм відбору незалежних наглядових рад банків, що націоналізуються. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 11 січня, інформує УНН.

Зокрема, Кабмін ухвалив постанову, що упорядковує створення та функціонування наглядових рад банків у разі їх капіталізації державою або у разі виведення з ринку неплатоспроможного банку за участю держави.

Згідно з документом, вимоги щодо початку проведення конкурсного відбору на посади незалежних членів наглядової ради починаються застосовуватись до таких банків через два роки після набуття державою права власності на акції банку (раніше був 1 рік).

Також під час проведення конкурсного відбору комісія зможе переглядати рішення про допуск претендентів до конкурсу, якщо з’ясується, що кандидат надав недостовірну інформацію.

Крім того, постанова передбачає, що перелік документів, які мають подати претенденти, може бути доповнено конкурсною пропозицією щодо стратегії розвитку чи бізнес-плану банку.

Документ оновлює певні норми щодо державних підприємств загалом. Він змінює строк конкурсного відбору з 30 календарних до 30 робочих днів і надає комісії можливість продовжити цей строк на 15 робочих днів.

З метою підтвердження інформації щодо відповідності кандидатів вимогам незалежності конкурсна комісія отримує право робити запити до підприємств, установ, організацій усіх форм власності.