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Точка зору бізнесу

Четверг, 11 января 2018 15:42

Від початку МР експорт олійних збільшився на 52%

Від початку МР експорт олійних збільшився на 52%

У Держпродспоживслужбі повідомили, що найбільшу частину експорту становить ріпак — понад 2 млн тонн, в цілому експорт олійних сягнув 3,5 млн тонн

Від початку поточного маркетингового року Україна експортувала понад 3,5 млн тонн олійних культур, що на 1,2 млн тонн або (52%) більше, ніж минулого року, передає УНН з посиланням на повідомлення Держпродспоживслужби.

“Від початку поточного маркетингового року Україна експортувала понад 3,5 млн тонн олійних культур, що на 1,2 млн тонн більше, ніж торік. У 2016 році експорт олійних на аналогічну дату склав 2,3 млн тонн”, — розповіли у службі.

Більшу частину обсягу експортованих олійних культур становить ріпак — понад 2 млн тонн. Порівняно з минулорічними показниками, ріст експорту цієї продукції перевищує 1,1 млн тонн (торік на цю дату було експортовано майже 0,88 млн тонн ріпаку).

Також у структурі експорту — соя, якої у поточному маркетинговому році Україна поставила на ринки інших країн 1,5 млн тонн, що практично не відрізняється від показників минулого року (2016 — 1,4 млн тонн).

Крім того, зазначається, що станом на 30 листопада 2017 року експорт зернових культур становив 22,3 млн тонн. Зокрема, пшениці — 11,5 млн тонн (у тому числі продовольчої — понад 6,3 млн тонн, фуражної — 5,2 млн тонн), ячменю — 3,7 млн тонн, кукурудзи — 6,4 млн тонн.

При цьому, за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано майже 24,6 млн тонн зернових. Зокрема пшениці — 12 млн тонн (у тому числі продовольчої — 7,2 млн тонн та фуражної пшениці майже 5 млн тонн), ячменю — 4,4 млн тонн, кукурудзи — 7,7 млн тонн).

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