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Точка зору бізнесу

Четверг, 11 января 2018 15:25

СКМ зобов'язали доплатити 760 мільйонів доларів за "Укртелеком"

СКМ зобов&#039;язали доплатити 760 мільйонів доларів за &quot;Укртелеком&quot;

Лондонський суд також відхилив претензії "Систем Кепітал Менеджмент" щодо розірвання договору про придбання оператора

Суд Лондона 26 червня цього року зобов'язав СКМ українського бізнесмена Ріната Ахметова доплатити $760 млн за «Укртелеком» і відхилив зустрічні претензії компанії про розірвання договору про купівлю телеком-оператора, інформує УНІАН

Як повідомили в прес-службі СКМ, корпорація подала апеляцію на рішення лондонського суду. Розглядатися вона буде цього року. 

9 січні агентство Reuters повідомило, що суд Нідерландів попередніми наказом постановив заморозити активи бізнес-групи СКМ, які зареєстровані в Нідерландах, в зв'язку з судовим процесом у справі про продаж "Укртелекому" на 820 млн дол.

Під «заморозку» потрапили найбільша гірничо-металургійна група «Метінвест» і енергохолдинг ДТЕК. 

5 січня видання The Financial Times повідомило, що районний суд Нікосії (Кіпр) прийняв рішення про заморожування активів українського бізнесмена Ріната Ахметова на 820 млн дол. у справі про купівлю ним «Укртелекому» в 2013 році. 

Згідно з повідомленням, активи заморожені за позовом компанії Raga Establishment (раніше EPIC Telecom Invest), яка належить колишньому акціонеру «Родовід Банку» бізнесмену Денису Горбуненку. Компанія продала "Укртелеком" Ахметову в 2013 році за 860 млн дол., але бізнесмен, нібито, вніс лише 100 млн дол. і припинив платежі. 

 

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