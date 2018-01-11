"Укрзалізниця" виплатила податків та зборів на суму майже в 17,5 млрд гривень в 2017 році

Кравцов повідомив, що компанія планує отримати за 2017 рік близько 100 млн чистого прибутку за міжнародними стандартами фінансової звітності

Як передає УНІАН, акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" за підсумками 2017 року виплатила майже 17,5 мільярда гривень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, що на 14,3%, або на 2,5 мільярда гривень більше порівняно з 2016 роком. Про це повідомив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці в Twitter.

"На 2,5 мільярда більше, ніж в 2016 році. За оперативними даними, УЗ в 2017 році виплатила майже 17,5 мільярда гривень податків і зборів до бюджетів всіх рівнів і державні цільові фонди. До державного — 6,6 мільярда гривень, до місцевих — майже 5,2 мільярда гривень. Єдиного соціального внеску — 5,6 мільярда гривень", — написав Кравцов.

"Укрзалізниця" планує отримати 100 мільйонів гривень чистого прибутку за підсумками 2017 року за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

За підсумками 2016 року "Укрзалізниця" отримала 303 мільйони гривень чистого прибутку проти 16 мільярдів гривень чистого збитку в 2015 році.