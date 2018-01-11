Спецпроект. Бізнес 25 років Бізнес 100 Дубай, AIM 2018 TOP Exporters

Точка зору бізнесу

Четверг, 11 января 2018 13:34

"Укрзалізниця" виплатила податків та зборів на суму майже в 17,5 млрд гривень в 2017 році

&quot;Укрзалізниця&quot; виплатила податків та зборів на суму майже в 17,5 млрд гривень в 2017 році

Кравцов повідомив, що компанія планує отримати за 2017 рік близько 100 млн чистого прибутку за міжнародними стандартами фінансової звітності

Як передає УНІАН, акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" за підсумками 2017 року виплатила майже 17,5 мільярда гривень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, що на 14,3%, або на 2,5 мільярда гривень більше порівняно з 2016 роком. Про це повідомив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці в Twitter. 

"На 2,5 мільярда більше, ніж в 2016 році. За оперативними даними, УЗ в 2017 році виплатила майже 17,5 мільярда гривень податків і зборів до бюджетів всіх рівнів і державні цільові фонди. До державного — 6,6 мільярда гривень, до місцевих — майже 5,2 мільярда гривень. Єдиного соціального внеску — 5,6 мільярда гривень", — написав Кравцов. 

"Укрзалізниця" планує отримати 100 мільйонів гривень чистого прибутку за підсумками 2017 року за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

За підсумками 2016 року "Укрзалізниця" отримала 303 мільйони гривень чистого прибутку проти 16 мільярдів гривень чистого збитку в 2015 році. 

 

Прочитано 43 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « НБУ задовільнив заявку на рефінансування від одного банку на 2,3 млрд гривень Нацбанк розмістив депозитні сертифікати на 300 мільйонів »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
Майстер клас Максима Батирева
Безкоштовна реєстрація в каталозі до 21 лютого 2018 року
ШАРЖІ 
БІЗНЕС №51-52 від 18.12.2017
Бізнес 1298-1299(51-52)
Бизнес 1296-1997(49-50)
Бизнес 1295(48)
Бизнес 1293-1994(46-47)
Бизнес 1291-1992(44-45)
Бизнес 1290(43)
Бизнес 1289(42)
Бизнес 1288(41)
Бизнес 1287 (40)
Бизнес 1286 (39)
Бизнес 1285(38)
Бизнес 1284(37)
Бизнес 1281-1283(34-36)
Бизнес 1279-1280(32-33)
Бизнес 1276-1278(29-31)
Бизнес 1274-1275(27-28)
Бизнес 1273(26)
Бизнес 1272(25)
Бизнес 1270-1271(23-24)
Бизнес 1269(22)
Бизнес 1268(21)
Бизнес 1265-1267(18-20)
Бизнес 1264(17)
Бизнес 1263(16)
Бизнес 1262 (15)
Бизнес 1261 (14)
Business 1259-1260(12-13) EN
Бизнес 1259-1260(12-13)
Бизнес 1258(11)
Бизнес 1257(10)
Бизнес 1256(9)
Бизнес 1253 (6)
Бизнес 1254-1255(6-7)
Бизнес 1251-1252(4-5)
Бизнес 1248-1250(1-3)

АРХІВ

НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Январь 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.