НБУ задовільнив заявку на рефінансування від одного банку на 2,3 млрд гривень

У Нацбанку не уточнюють назву банку, рефінансування було видане на термін в 84 дня, під 16,5%

Національний банк України за підсумками чергового кількісного тендера з рефінансування банків 10 січня задовольнив заявку одного банку на 2,3 млрд грн за оголошеного обсягу тендера 3 млрд грн, зазначається в повідомленні регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з його даними, термін рефінансування — 84 дня, ставка — 16,5%.

На попередньому такому тендері 13 грудня Нацбанк надав державним Ощадбанку та Укргазбанку по 2 млрд грн і Альфа-банку 625 млн грн під 15,5% річних.

Назву банку, який отримав рефінансування на тендері 10 січня, наразі не уточнюють.